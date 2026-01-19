Santander Aktie
EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Santander-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Santander-Anteile bei 4,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 083,550 Santander-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 952,29 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 16.01.2026 auf 10,54 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +119,52 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Santander eine Börsenbewertung in Höhe von 154,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
