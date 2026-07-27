Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Santander-Performance im Blick 27.07.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Santander-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,59 EUR. Bei einem Santander-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 788,405 Santander-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Santander-Aktie auf 11,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 405,09 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 234,05 Prozent zugenommen.

Der Santander-Wert an der Börse wurde auf 175,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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