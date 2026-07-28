Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Langfristige Investition
|
28.07.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingefahren
Am 28.07.2016 wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,52 EUR wert. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,882 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Schneider Electric-Aktien wären am 27.07.2026 45 386,19 EUR wert, da der Schlussstand 265,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 353,86 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Schneider Electric zuletzt 151,10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images