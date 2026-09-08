Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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Profitable Schneider Electric-Investition? 08.09.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 157,12 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hat, hat nun 63,646 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 295,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 807,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,07 Prozent vermehrt.

Schneider Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 162,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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