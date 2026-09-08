Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Profitable Schneider Electric-Investition?
|
08.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht
Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 157,12 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hat, hat nun 63,646 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 295,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 807,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,07 Prozent vermehrt.
Schneider Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 162,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|297,05
|0,22%