Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Investment
|
03.11.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Schneider Electric-Papier an diesem Tag bei 150,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,636 Schneider Electric-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 1 595,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 240,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,56 Prozent.
Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 139,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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