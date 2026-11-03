EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Schneider Electric-Papier an diesem Tag bei 150,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,636 Schneider Electric-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 1 595,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 240,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,56 Prozent.

Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 139,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at