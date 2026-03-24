EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Schneider Electric-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 142,30 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,274 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 243,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 097,68 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70,98 Prozent gesteigert.

Der Schneider Electric-Wert an der Börse wurde auf 136,79 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at