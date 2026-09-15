Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Performance unter der Lupe
|
15.09.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren eingefahren
Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 153,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schneider Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 0,652 Schneider Electric-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 272,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,35 EUR wert. Damit wäre die Investition 77,35 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Schneider Electric zuletzt 164,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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