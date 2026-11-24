Vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 222,80 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,488 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 235,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 058,57 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,86 Prozent angezogen.

Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 133,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at