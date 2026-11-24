Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Investition im Blick
|
24.11.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr eingefahren
Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 222,80 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,488 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 235,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 058,57 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,86 Prozent angezogen.
Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 133,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|18.11.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|234,75
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.