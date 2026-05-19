EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 164,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,075 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Schneider Electric-Aktien wären am 18.05.2026 1 585,36 EUR wert, da der Schlussstand 260,95 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,54 Prozent zugenommen.

Am Markt war Schneider Electric jüngst 148,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at