Schneider Electric Aktie

Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Schneider Electric-Anlage? 01.09.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schneider Electric-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Schneider Electric-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Schneider Electric-Anteile an diesem Tag 210,25 EUR wert. Bei einem Schneider Electric-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,756 Schneider Electric-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Schneider Electric-Papiere wären am 31.08.2026 1 401,19 EUR wert, da der Schlussstand 294,60 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 40,12 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 170,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.

mehr Analysen
21.08.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13.08.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
12.08.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
11.08.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
04.08.26 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 291,35 -1,22% Schneider Electric S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:02 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen