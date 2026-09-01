Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Rentable Schneider Electric-Anlage?
|
01.09.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Schneider Electric-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Schneider Electric-Anteile an diesem Tag 210,25 EUR wert. Bei einem Schneider Electric-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,756 Schneider Electric-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Schneider Electric-Papiere wären am 31.08.2026 1 401,19 EUR wert, da der Schlussstand 294,60 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 40,12 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 170,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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