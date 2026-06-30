EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,06 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,847 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Schneider Electric-Papiere wären am 29.06.2026 5 241,24 EUR wert, da der Schlussstand 278,10 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 424,12 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 155,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at