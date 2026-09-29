EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schneider Electric-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schneider Electric-Aktie an diesem Tag 234,25 EUR wert. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,689 Schneider Electric-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 401,28 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 28.09.2026 auf 290,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,01 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schneider Electric eine Marktkapitalisierung von 164,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at