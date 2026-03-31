EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schneider Electric-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 130,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Schneider Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,768 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 227,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,70 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 74,70 Prozent gleich.

Schneider Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 128,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at