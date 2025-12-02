EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 140,48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investierten, hätten nun 71,185 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie auf 229,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 368,88 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 63,69 Prozent.

Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich zuletzt auf 130,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at