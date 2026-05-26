EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Schneider Electric-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 129,04 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 77,495 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.05.2026 gerechnet (277,30 EUR), wäre die Investition nun 21 489,46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 114,89 Prozent erhöht.

Am Markt war Schneider Electric jüngst 151,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at