Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Profitable Schneider Electric-Anlage?
|
14.07.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schneider Electric-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 162,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,616 Schneider Electric-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 268,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,53 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,53 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Schneider Electric betrug jüngst 151,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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