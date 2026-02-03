Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Performance im Blick
|
03.02.2026 10:04:03
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 125,50 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,968 Schneider Electric-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 246,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 964,94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,49 Prozent zugenommen.
Schneider Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 136,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|20.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|248,85
|-0,36%
