Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Performance im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren
Am 23.12.2024 wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schneider Electric-Anteile an diesem Tag 239,10 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,824 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 236,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 893,35 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,07 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 132,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

Jetzt informieren!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
