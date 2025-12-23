Schneider Electric Aktie

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

Schneider Electric-Performance im Blick 23.12.2025 10:03:42

EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.12.2024 wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schneider Electric-Anteile an diesem Tag 239,10 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,824 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 236,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 893,35 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,07 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 132,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

16.12.25 Schneider Electric Buy UBS AG
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Schneider Electric Buy UBS AG
12.12.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX schwächelt -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.