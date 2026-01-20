EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 260,55 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schneider Electric-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,380 Schneider Electric-Anteilen. Die gehaltenen Schneider Electric-Aktien wären am 19.01.2026 8 831,32 EUR wert, da der Schlussstand 230,10 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,69 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Schneider Electric betrug jüngst 132,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at