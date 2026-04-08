EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien verdienen können.

Die TotalEnergies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die TotalEnergies-Anteile bei 34,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,924 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 231,78 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 07.04.2026 auf 79,26 EUR belief. Damit wäre die Investition um 131,78 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 168,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at