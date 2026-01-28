TotalEnergies Aktie

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

Frühes Investment 28.01.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TotalEnergies-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 58,62 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 170,590 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 59,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 122,82 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,23 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 127,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

