EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52,84 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,925 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 282,74 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 07.07.2026 auf 67,78 EUR belief. Damit wäre die Investition um 28,27 Prozent gestiegen.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at