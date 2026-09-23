TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Lukrative TotalEnergies-Anlage?
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23.09.2026 10:03:49
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der TotalEnergies-Aktie statt. Der Schlusskurs der TotalEnergies-Anteile betrug an diesem Tag 36,89 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,711 TotalEnergies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (78,15 EUR), wäre die Investition nun 211,87 EUR wert. Mit einer Performance von +111,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 174,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TotalEnergies SE
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