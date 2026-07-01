EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TotalEnergies-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,94 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 2,635 TotalEnergies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 179,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,03 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,29 Prozent vermehrt.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 153,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at