TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler TotalEnergies-Einstieg? 01.07.2026 10:04:13

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TotalEnergies-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,94 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 2,635 TotalEnergies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 179,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,03 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,29 Prozent vermehrt.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 153,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TotalEnergies SE

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten