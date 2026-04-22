EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die TotalEnergies-Aktie bei 57,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 173,310 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 75,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 003,47 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,03 Prozent angewachsen.

Insgesamt war TotalEnergies zuletzt 158,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at