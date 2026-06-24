EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.06.2021 wurde die TotalEnergies-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers betrug an diesem Tag 40,26 EUR. Bei einem TotalEnergies-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 248,416 TotalEnergies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 17 590,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,81 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,90 Prozent erhöht.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at