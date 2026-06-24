TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Performance im Blick
|
24.06.2026 10:03:49
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.06.2021 wurde die TotalEnergies-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers betrug an diesem Tag 40,26 EUR. Bei einem TotalEnergies-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 248,416 TotalEnergies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 17 590,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,81 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,90 Prozent erhöht.
TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TotalEnergies SE
Nachrichten zu TotalEnergies
|
18.06.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
17.06.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|70,69
|-0,73%