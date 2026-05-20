EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen TotalEnergies-Investment gewesen.

TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 56,12 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hat, hat nun 1,782 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,18 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 19.05.2026 auf 79,79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,18 Prozent vermehrt.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 178,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at