TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Profitables TotalEnergies-Investment?
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20.05.2026 10:04:25
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen
TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 56,12 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hat, hat nun 1,782 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,18 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 19.05.2026 auf 79,79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,18 Prozent vermehrt.
Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 178,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com