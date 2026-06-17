TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Profitables TotalEnergies-Investment?
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17.06.2026 10:04:19
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der TotalEnergies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,587 TotalEnergies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 357,81 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 16.06.2026 auf 73,05 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,78 Prozent angezogen.
Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 162,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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