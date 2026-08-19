EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem TotalEnergies-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,31 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 27,544 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 118,17 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 18.08.2026 auf 76,90 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 111,82 Prozent.

Der TotalEnergies-Wert an der Börse wurde auf 168,88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at