TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Profitables TotalEnergies-Investment?
|
19.08.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem TotalEnergies-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,31 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 27,544 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 118,17 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 18.08.2026 auf 76,90 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 111,82 Prozent.
Der TotalEnergies-Wert an der Börse wurde auf 168,88 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
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