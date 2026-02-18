TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

Langfristige Anlage 18.02.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das TotalEnergies-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 169,233 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 10 927,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,57 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,27 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 136,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

Nachrichten zu TotalEnergies

Analysen zu TotalEnergies

16:45 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
12.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.02.26 TotalEnergies Buy UBS AG
11.02.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 66,27 1,64% TotalEnergies

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
