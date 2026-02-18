TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Langfristige Anlage
|
18.02.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das TotalEnergies-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 169,233 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 10 927,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,57 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,27 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 136,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
