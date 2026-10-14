TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Frühe Investition 14.10.2026 10:05:04

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der TotalEnergies-Aktie statt. Zum Handelsende stand die TotalEnergies-Aktie an diesem Tag bei 43,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,283 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 182,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 79,89 EUR belief. Damit wäre die Investition um 82,40 Prozent gestiegen.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 175,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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