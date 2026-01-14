EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32,72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TotalEnergies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,057 TotalEnergies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,79 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 13.01.2026 auf 56,53 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,79 Prozent zugenommen.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at