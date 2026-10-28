TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Rentable TotalEnergies-Anlage?
|
28.10.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 28.10.2025 wurden TotalEnergies-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das TotalEnergies-Papier an diesem Tag bei 53,48 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 186,986 TotalEnergies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 83,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 519,82 EUR wert. Mit einer Performance von +55,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
TotalEnergies wurde am Markt mit 184,61 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
Nachrichten zu TotalEnergies
|
12:26
|Shell und TotalEnergies: Quartalsgewinne dank hohem Rohölpreis verdoppelt (Spiegel Online)
|
28.10.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: TotalEnergies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|84,03
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.