EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren TotalEnergies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.10.2025 wurden TotalEnergies-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das TotalEnergies-Papier an diesem Tag bei 53,48 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 186,986 TotalEnergies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 83,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 519,82 EUR wert. Mit einer Performance von +55,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

TotalEnergies wurde am Markt mit 184,61 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at