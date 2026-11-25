TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,17 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,780 TotalEnergies-Papiere. Die gehaltenen TotalEnergies-Aktien wären am 24.11.2026 138,29 EUR wert, da der Schlussstand 77,68 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,29 Prozent gesteigert.
Der TotalEnergies-Wert an der Börse wurde auf 171,00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
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