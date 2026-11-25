Anleger, die vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,17 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,780 TotalEnergies-Papiere. Die gehaltenen TotalEnergies-Aktien wären am 24.11.2026 138,29 EUR wert, da der Schlussstand 77,68 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,29 Prozent gesteigert.

Der TotalEnergies-Wert an der Börse wurde auf 171,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at