EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TotalEnergies-Aktien gewesen.

Am 13.05.2025 wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,41 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 187,231 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.05.2026 auf 78,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 660,18 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,60 Prozent angewachsen.

TotalEnergies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 170,83 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at