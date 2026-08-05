EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TotalEnergies-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden TotalEnergies-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 192,678 TotalEnergies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 74,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 306,36 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,06 Prozent erhöht.

Am Markt war TotalEnergies jüngst 169,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at