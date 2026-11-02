VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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Langfristige Anlage 02.11.2026 10:03:52

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VINCI-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die VINCI-Aktie bei 106,18 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die VINCI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,418 VINCI-Aktien. Die gehaltenen VINCI-Aktien wären am 30.10.2026 1 022,79 EUR wert, da der Schlussstand 108,60 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 022,79 EUR, was einer positiven Performance von 2,28 Prozent entspricht.

Der Marktwert von VINCI betrug jüngst 59,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vinci

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