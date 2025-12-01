EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.12.2022 wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das VINCI-Papier bei 98,26 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 101,771 VINCI-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 122,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 441,48 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 441,48 EUR entspricht einer Performance von +24,41 Prozent.

VINCI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at