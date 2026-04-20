EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der VINCI-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das VINCI-Papier bei 110,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, befänden sich nun 0,907 VINCI-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.04.2026 124,66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 137,50 EUR belief. Mit einer Performance von +24,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte VINCI einen Börsenwert von 76,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at