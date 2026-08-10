VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|VINCI-Investition im Blick
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10.08.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht
Die VINCI-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 104,16 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,601 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen VINCI-Aktien wären am 07.08.2026 1 203,44 EUR wert, da der Schlussstand 125,35 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,34 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für VINCI eine Börsenbewertung in Höhe von 69,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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