VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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VINCI-Investment 20.07.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VINCI gewesen.

Das VINCI-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,620 VINCI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (117,95 EUR), wäre die Investition nun 1 370,56 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,06 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 66,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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16.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 VINCI Outperform Bernstein Research
06.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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VINCI 118,80 0,00% VINCI

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