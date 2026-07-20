VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|VINCI-Investment
|
20.07.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingefahren
Das VINCI-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,620 VINCI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (117,95 EUR), wäre die Investition nun 1 370,56 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,06 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 66,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|118,80
|0,00%