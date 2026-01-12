VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
12.01.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem VINCI-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die VINCI-Anteile bei 57,31 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investierten, hätten nun 17,448 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 121,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 111,23 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 111,12 Prozent.
Alle VINCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vinci
