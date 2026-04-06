VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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VINCI-Anlage unter der Lupe 06.04.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VINCI-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das VINCI-Papier bei 63,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die VINCI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,824 VINCI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 131,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 082,44 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108,24 Prozent.

VINCI war somit zuletzt am Markt 73,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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