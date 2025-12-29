EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die VINCI-Anteile bei 94,25 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,061 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (119,65 EUR), wäre die Investition nun 126,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,95 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 66,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at