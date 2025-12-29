VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Rentabler VINCI-Einstieg?
|
29.12.2025 10:03:51
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die VINCI-Anteile bei 94,25 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,061 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (119,65 EUR), wäre die Investition nun 126,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,95 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 66,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
Analysen zu VINCImehr Analysen
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.12.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.12.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.12.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|119,90
|-0,54%