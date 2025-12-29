VINCI Aktie

Rentabler VINCI-Einstieg? 29.12.2025 10:03:51

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VINCI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die VINCI-Anteile bei 94,25 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,061 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (119,65 EUR), wäre die Investition nun 126,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,95 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 66,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
