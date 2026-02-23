EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in VINCI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit VINCI-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die VINCI-Aktie an diesem Tag bei 107,74 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,282 VINCI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 300,35 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 20.02.2026 auf 140,10 EUR belief. Mit einer Performance von +30,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für VINCI eine Börsenbewertung in Höhe von 77,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at