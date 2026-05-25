EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in VINCI-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93,30 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die VINCI-Aktie investierten, hätten nun 107,181 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 121,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 043,94 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 30,44 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 67,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at