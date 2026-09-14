VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Investmentbeispiel
|
14.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.09.2021 wurden VINCI-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,82 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,126 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 125,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 111,45 EUR belief. Damit wäre die Investition um 25,48 Prozent gestiegen.
VINCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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