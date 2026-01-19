EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden VINCI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die VINCI-Aktie letztlich bei 102,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, befänden sich nun 97,466 VINCI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VINCI-Aktie auf 117,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 447,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,47 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von VINCI betrug jüngst 65,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at