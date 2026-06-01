EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der VINCI-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,23 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 1,533 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 125,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,70 EUR wert. Damit wäre die Investition 91,70 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für VINCI eine Börsenbewertung in Höhe von 69,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at