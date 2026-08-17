VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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Frühe Anlage 17.08.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in VINCI-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das VINCI-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 110,558 VINCI-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 360,97 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 14.08.2026 auf 120,85 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,61 Prozent angewachsen.

VINCI war somit zuletzt am Markt 67,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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